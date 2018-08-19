video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعه بنها : الكشف مجانى فى العيادات الخارجية طوال العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:23 م
رئيس جامعه بنها : الكشف مجانى فى العيادات الخارجية طوال العيد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
إضافة تعليق
 
قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إعلان حالة الطوارئ فى مستشفيات الجامعة من اليوم وحتى أخر أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وقدم القاضى التهنئة لأبناء القليوبية وللمرضى وللعاملين بالمستشفيات من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والعاملين الاداريين، كما قرر أن تعمل العيادات الخارجية طوال أيام العيد بالمجان وهى عيادات الأطفال والباطنة والجراحة العامة والعظام وذلك بالاتفاق مع الدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور عمرو الدخاخنى مدير العيادات الخارجية بحيث يكون العمل داخل العيادات طوال اليوم وأن يتم الكشف المجانى على جميع المرضى المترددين على العيادات طوال ايام العيد.
 
 
وقال القاضى أنه اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية ووجود الاساتذة من الاطباء فى هذه العيادات طوال ايام العيد، موضحاً أن مبادرة جامعة بنها بالكشف المجانى تأتى تخفيفا عن كاهل المواطنين من ابناء القليوبية الذين يحتاجون الى العلاج والرعاية الصحية خلال أيام العيد التى يندر فيها الوصول الى أطباء خارجيين باعتبارها أنها فترة أجازة لدى معظم أصحاب المهن الا فى مستشفيات الجامعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى

اخبار القليوبية

اخبار مصر

جامعة بنها

عيد الأضحي المبارك

محافظ القليوبية




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة