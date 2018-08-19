رئيس جامعه بنها : الكشف مجانى فى العيادات الخارجية طوال العيد

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

قرر الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إعلان حالة الطوارئ فى مستشفيات الجامعة من اليوم وحتى أخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدم القاضى التهنئة لأبناء القليوبية وللمرضى وللعاملين بالمستشفيات من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وهيئة التمريض والعاملين الاداريين، كما قرر أن تعمل العيادات الخارجية طوال أيام العيد بالمجان وهى عيادات الأطفال والباطنة والجراحة العامة والعظام وذلك بالاتفاق مع الدكتور حسام عبدالعظيم القائم بعمل رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور عمرو الدخاخنى مدير العيادات الخارجية بحيث يكون العمل داخل العيادات طوال اليوم وأن يتم الكشف المجانى على جميع المرضى المترددين على العيادات طوال ايام العيد.

وقال القاضى أنه اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية ووجود الاساتذة من الاطباء فى هذه العيادات طوال ايام العيد، موضحاً أن مبادرة جامعة بنها بالكشف المجانى تأتى تخفيفا عن كاهل المواطنين من ابناء القليوبية الذين يحتاجون الى العلاج والرعاية الصحية خلال أيام العيد التى يندر فيها الوصول الى أطباء خارجيين باعتبارها أنها فترة أجازة لدى معظم أصحاب المهن الا فى مستشفيات الجامعة.