رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح مركزا لتربية ديدان الحرير بكلية الزراعة

قنا - هند المغربى

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى مبنى جديد بمزرعة كلية الزراعة كمركز للتدريب على تربية ديدان الحرير فى موسم التربية وأعمال النحالة المختلفة والنمل الأبيض والمبيدات والقوارض وسوسة النخيل والآفات الأكثر ضررا.

وأكد منصور، على أن هذا المركز يعد إضافة كبيرة للجامعة ويساهم فى تقديم دورات تدريبية متخصصة على أعمال النحالة المختلفة ودورات فى مكافحة الآفات التى تسبب أضرارًا كبيرة للحاصلات الزراعية ويساهم أيضا فى نشر الوعى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمع رئيس جامعة جنوب الوادى، لشرح مختصر عن ديدان الحرير من الدكتور كارم محمد مهنى رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة عن دودة الحرير التوتية وأن فى عصر محمد على تم زراعة 3 ملايين شجرة توت على الترع ويوجد 13 دولة وفى مقدمتها الصين تهتم بتربية وإنتاج وصناعة الحرير وان 75% من الإنتاج العالمى تقوم به الصين ويصدر إلى أوروبا

وأشار منصور، إلى وجود بعض العمالة المدربة فى إنتاج السجاد اليدوى من الحرير لتصديرها للخارج ووجود بعض البلاد والقرى تعمل فى هذا المجال مثل قرية ساقية أبو شقرة بالمنوفية وقرية فوة بكفر الشيخ ومدينة أخميم بسوهاج، مطالبًا الطلاب بإكثار عقل التوت من الأصناف الرومى واليابانى المنزرعة بقسم وقاية النبات بالكلية ونشرها وتعليم المزارعين والمهندسين الزراعيين والشباب طرق التربية وإنتاج الحرير لفتح المجال لكبار السن والمرأة المعيلة لعودة صناعة الحرير فى جنوب الصعيد