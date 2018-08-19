video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح مركزا لتربية ديدان الحرير بكلية الزراعة

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:14 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح مركزا لتربية ديدان الحرير بكلية الزراعة جانب من الافتتاح
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى مبنى جديد بمزرعة كلية الزراعة كمركز للتدريب على تربية ديدان الحرير فى موسم التربية وأعمال النحالة المختلفة والنمل الأبيض والمبيدات والقوارض وسوسة النخيل والآفات الأكثر ضررا.

 

وأكد منصور، على أن هذا المركز يعد إضافة كبيرة للجامعة ويساهم فى تقديم دورات تدريبية متخصصة على أعمال النحالة المختلفة ودورات فى مكافحة الآفات التى تسبب أضرارًا كبيرة للحاصلات الزراعية ويساهم أيضا فى نشر الوعى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

واستمع رئيس جامعة جنوب الوادى، لشرح مختصر عن ديدان الحرير من الدكتور كارم محمد مهنى رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة عن دودة الحرير التوتية وأن فى عصر محمد على تم زراعة 3 ملايين شجرة توت على الترع ويوجد 13 دولة وفى مقدمتها الصين تهتم بتربية وإنتاج وصناعة الحرير وان 75% من الإنتاج العالمى تقوم به الصين ويصدر إلى أوروبا

 

وأشار منصور، إلى وجود بعض العمالة المدربة فى إنتاج السجاد اليدوى من الحرير لتصديرها للخارج ووجود بعض البلاد والقرى تعمل فى هذا المجال مثل قرية ساقية أبو شقرة بالمنوفية وقرية فوة بكفر الشيخ ومدينة أخميم بسوهاج، مطالبًا الطلاب بإكثار عقل التوت من الأصناف الرومى واليابانى المنزرعة بقسم وقاية النبات بالكلية ونشرها وتعليم المزارعين والمهندسين الزراعيين والشباب طرق التربية وإنتاج الحرير لفتح المجال لكبار السن والمرأة المعيلة لعودة صناعة الحرير فى جنوب الصعيد


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلية العلوم بجامعة جنوب الوادى تعقد ورشة عمل لوضع محاور الخطة البحثية

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة جنوب الوادى




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة