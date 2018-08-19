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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:56 م
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رئيس جامعة الأزهر ونائبه يبحثان مع وفد هندى التعاون المشترك

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:25 م
رئيس جامعة الأزهر ونائبه يبحثان مع وفد هندى التعاون المشترك محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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استقبل الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر اليوم وفدا من دولة الهند لبحث التجهيزات النهائية لمركز التدريب بالجامعة تمهيدا لافتتاح البرامج التدريبية بحضور د.يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأكد رئيس الجامعة أن التعاون بين الجامعة ودولة الهند مستمر منذ سنوات سواء على المستوى العلمى حيث يدرس بجامعة الأزهر عدد كبير من طلاب الهند، أم على مستوى التعاون التكنولوجى وتجهيز وإعداد شبكات الاتصال الداخلية ومراكز التدريب.
 
 
وأكد د.يوسف عامر أن هذا اللقاء يجسد التكامل والتعاون بين الجامعة والحكومة الهندية، حيث يثبت هذا التعاون أننا  كدول الشرق نتعاون مع الجميع ولا يحول بيننا وبين دول العالم اللغة أو الدين أو اللون بل يحكمنا فى هذا الأمر الصالح العام للجميع وفتح آفاق التعاون والحوار وإقرار السلم المجتمعى.
 
 

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