رئيس جامعة أسيوط يُعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى

أسيوط ـ محمود عجمى

كشف الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن إعلان حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات التابعة لجامعة وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك وتكليف إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة .

وقد أضاف الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة ، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة أيام العيد مع وقف الأجازات للأطقم الطبية وأطقم التمريض .

من ناحية أخرى اختتمت بجامعة أسيوط أعمال القوافل الطبية البيطرية والتى شملت عدد من بمراكز وقرى المحافظة ، والتى نظمتها كلية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسن عباس عميد الكلية، والدكتور رجب سيد ابراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية .

وأوضح الدكتور طارق الجمال، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة دأبت على تنظيم العديد من القوافل الطبية البيطرية العلاجية والتى تستهدف مراكز وقرى المحافظة وتمتد أحيانا إلى المحافظات المجاورة وذلك لتوصيل الخدمات العلاجية للحيوانات والماشية فى تلك المناطق النائية، موضحاً ان ذلك يأتى انطلاقاً من دور الجامعة التنموي والمجتمعي والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال تعظيم الخدمات المقدمة للمناطق النائية .

وفى الإطار ذاته أشار الدكتور حسن عباس، عميد كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، أن القوافل الطبية تضمنت فى مجملها خمس قوافل والتى استهدفت 25 قرية من القرى المحرومة أو النائية بالمحافظة بواقع اسبوع لكل قافلة والتى تمكنت من تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 123792 رأس من مختلف أنواع الحيوانات من أبقار وجاموس والاغنام وماعز وجمال وخيول وحمير وعجول ودواجن ، موضحاً ان القوافل تضمنت تدريب طلاب المستوى الرابع والمنتقل إلى المستوى النهائى (الخامس) وكذلك الطلاب الراغبين من المستويات الأخرى وبعض الطلاب الممثلين للجمعية العلمية بالكلية ، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أقسام الجراحة والتوليد وطب الحيوان وأمراض الدواجن والسموم والتغذية الإكلينيكية ، والصحة البيطرية ، بالإضافة إلى عدد من الفنيين والعمال والإداريين بالكلية .