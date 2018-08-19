رئيس بعثة الحج يؤكد انتظام عمليات تفويج الحجاج إلى منى

كتبت : نورا فخرى

قام المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية، بالمتابعة المستمرة مع رؤساء البعثات النوعية والاطمئنان علي الحجاج المصريين لاسيما عملية التفويج.

وقال مروان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن بعثة الداخلية أفادت أنه تم تفويج عدد 66 حافلة، بينما افادت بعثة التضامن انه تم تفويج عدد 43 حافلة، وأفادت بعثة السياحة أنه تم بدء تحرك الحافلات إلي مني، مشيرا إلى أن هذه البيانات الصحفية حتي الساعه الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

وأضاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن جميع البعثات سواء الداخلية أو التضامن أو السياحة، أفادت بأن عملية التفويج تتم بسهولة ويسر حتي الآن.