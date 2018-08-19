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رئيس الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعى: انفراجة جديدة لمرضى قوائم الانتظار

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:04 م
رئيس الطوارئ بمستشفى أسوان الجامعى: انفراجة جديدة لمرضى قوائم الانتظار أجهزة طبية - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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أكد الدكتور شريف حسن نائب رئيس مستشفى أسوان الجامعى ورئيس قسم الاستقبال والطوارئ، أن المستشفى تستقبل ما يقرب من 1500 إلى 2000 حالة بقسم الطوارئ يوميا، من بينهم 500 حالة حرجة تحتاج إلى عمليات وتدخلات جراحية طارئة، مشيرا إلى أن المستشفى الجامعى يعانى من ضغط كبير فى مختلف أوقات العمل المسائية والصباحية، فى ظل إحالة جميع الحالات الحرجة من كل مستشفيات المحافظة إلى مستشفى أسوان الجامعى، نظرا لتوافر الفرق الطبية واستعداد غرف العمليات لاستقبال أى مريض فى مختلف الأوقات.
 
وأشار نائب رئيس المستشفى، لليوم السابع، إلى أن هناك 50 سريرا فى قسم العناية المركزة، جاهز لاستقبال المرضى، فضلا عن تحويل قسم العظام للعمل على مدار الـ24 ساعة للتعامل مع الحوادث الطارئة.
 
وفيما يتعلق عن مدى تطبيق مشروع إنهاء قوائم الانتظار بمستشفى أسوان الجامعى، أوضح نائب رئيس المستشفى، أن هناك 7 حالات على قوائم الانتظار، تم إجراء عملية جراحية فى تغير مفصل الحوض لإحدى الحالات المرضية، بينما تظل الأزمة القائمة فى إجراء العمليات للحالات الأخرى التى جميعها لجراحات بالمفاصل، نظرا لعدم توريد مفاصل لإجراء العمليات لهم، نتيجة عدم التزام التأمين الصحى بسداد مبلغ المفاصل التى يصل إلى 50 ألف جنيه، ولمواجهة هذه الأزمة تم اتفاق مبرم بين المستشفى وهيئة التأمين الصحى بموجبه تتحمل المستشفى تكاليف العملية والمفصل، على أن تتعهد هيئة التأمين الصحى بسداد المبلغ للمستشفى.

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