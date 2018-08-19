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رئيس الطائفة الانجيلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:05 ص
رئيس الطائفة الانجيلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى الدكتور القس أندريه زكى
كتبت سارة علام
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بعث الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جاء نصها:
 
"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن رؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وإذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة، ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بوافر الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر العظيم الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".
 
كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتعليم والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.
 
 

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