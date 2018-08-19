video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس السكة الحديد يلتقى سائقى القطارات ويطالبهم بتحسين الأداء

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:36 م
رئيس السكة الحديد يلتقى سائقى القطارات ويطالبهم بتحسين الأداء المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد يلتقى سائقى القطارات
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تفقد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة والمهندس سامى عبد التواب، نائب رئيس الهيئة لقطاع نقل الركاب المركز الرئيسى لتشغيل سائقى القطارات ومساعديهم ضمن خطة الاهتمام بالعنصر البشرى والتواصل الدائم مع العاملين فى كافة قطاعات الهيئة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى يعتبر الركيزة الأساسية وذلك من اجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

واستمع  رئيس الهيئة إلى مقرحاتهم وآراءهم نحو تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة وحث الجميع على بذل مزيد من  الجهد لتحقيق منظومة السلامة فى قيادة القطارات، حيث تعهدوا برفع مستوى الأداء خلال الفترة القادمة.

وطالب رئيس هيئة السكة الحديد بضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الالتزام بإجراءات السلامة والجودة  كما تعهد قيادات رابطة سائقى القطارات ومساعديهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة الحالية للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس السكة الحديد يكرم ملاحظ بلوك وخفير مزلقان وسائق قطار

سائقى القطارات

السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

حركة القطارات




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة