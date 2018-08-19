رئيس السكة الحديد يلتقى سائقى القطارات ويطالبهم بتحسين الأداء

كتب رضا حبيشى

تفقد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة والمهندس سامى عبد التواب، نائب رئيس الهيئة لقطاع نقل الركاب المركز الرئيسى لتشغيل سائقى القطارات ومساعديهم ضمن خطة الاهتمام بالعنصر البشرى والتواصل الدائم مع العاملين فى كافة قطاعات الهيئة.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى يعتبر الركيزة الأساسية وذلك من اجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب.

واستمع رئيس الهيئة إلى مقرحاتهم وآراءهم نحو تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق منظومة السلامة فى قيادة القطارات، حيث تعهدوا برفع مستوى الأداء خلال الفترة القادمة.

وطالب رئيس هيئة السكة الحديد بضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الالتزام بإجراءات السلامة والجودة كما تعهد قيادات رابطة سائقى القطارات ومساعديهم ببذل مزيد من الجهد خلال المرحلة الحالية للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات.