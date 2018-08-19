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رئيس السكة الحديد يكرم ملاحظ بلوك وخفير مزلقان وسائق قطار

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:37 ص
رئيس السكة الحديد يكرم ملاحظ بلوك وخفير مزلقان وسائق قطار المهندس أشرف رسلان رئيس السكك الحديد
كتب رضا حبيشى
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قرر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بصرف مكافأة فورية لبعض العاملين، ليقظتهما أثناء العمل، والتزامهم بالتعليمات واللوائح وتنفيذ إجراءات السلامة، ليكونوا نموذجا يحتذى به بين زملائهم.
 
وأوضح رئيس الهيئة - وفق بيان صحفى - أنه قرر صرف مكافأة فورية لمصطفى شعبان عارف ملاحظ بلوك مغاغة، نظرا لاكتشافه وجود حرارة بالبوجى الأمامى لعربة توليد القوى (الباور) الخاصة بقطار رقم 2008 ركاب مكيف إسكندرية - أسوان، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات وتعليمات السلامة وحجز القطار بمحطة المودة، وترك العربة، واستكمل القطار رحلته.
 
كما اوضح رئيس الهيئة انه قرر صرف مكافأة فورية لخالد ادريس هربود والسيد محمد عبد المنعم خفيرى مزلقان الاقليمى والكهرباء على خط الاسكندرية _ مطروح وسائق قطار رقم 772 نوم القاهرة مطروح على جمعه دهمان وذلك ليقظتهما وقيامهم بتنفيذ تعليمات واجراءات السلامة نتيجة تعطل سيارة نقل بمقطورة اثناء عبورها السكة من مكان غير معد للعبور مابين العلمين وسيدى عبد الرحمن، وقيامهم باتخاذ اجراءات السلامة لوقوف القطار قبل العربة المعطلة، دون أن يصطدم بها .
 
وأكد رئيس الهيئة أنه في المرحلة القليلة القادمة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة من أجل عودة الانضباط بين العاملين بمرفق السكة الحديد، وذلك لتحقيق زيادة معدلات السلامة والأمان، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب .
 
 

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