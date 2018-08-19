خطة هيئة المساحة لزيادة الإيرادت × 15 معلومة

كتبت أسماء نصار

نفذت الهيئة المصرية العامة للمساحة خطة لزيادة الإيرادات والحد من العجز، بهدف الحفاظ عليها كصرح عملاق قادر على إنجاز مشروعات الدولة فى التوقيتات المحددة، حيث اتبعت الهيئة منهجية تقوم على الاعتماد على التمويل الذاتى، وعدم اللجوء إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومى لتخفيف أعباء القروض، بالإضافة إلى تخفيض النفقات وتطوير النظم الإدارية والمالية المعمول بها بما يسهم فى تحقيق استراتيجية الهيئة لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات لتقليص العجز السنوى.

وفى هذا التقرير نرصد أهم الإجراءات التى نفذتها الهيئة فى 15 معلومة

1- الاقتصار على شراء الضرورى من الاحتياجات

2- إعادة توزيع الأجهزة والمعدات لسد احتياجات الجهات الإنتاجية لعدم حدوث فجوات إنتاجية.

3- تغيير نظام طباعة الخرائط الطبوغرافية ليصبح عند الطلب مما وفر من تكاليف الطباعه والاحبار، وقلل المخزون الرأكد من الخرائط، الأمر الذى ساهم فى الإسراع من عمليات التحديث للخرائط وزيادة الطلب عليها.

4- وضع خطة خمسية لتأهيل المبانى وإنشاء مبانى جيدة بأقل تكاليف ممكنة لعدم تحميل الموازنة السنوية أعباء زائدة.

5- الإنتهاء وضع لائحة للموارد البشرية وهيكل جديد يلائم التطورات المستقبلية.

6- تعديل قانون 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية لأول مرة منذ إصدار القانون (نزع الملكية).

7- سرعة الإنجاز فى المشروعات القومية ومنها تنفيذ إجراءات المشروعات القومية لصالح المنافع العامة مثل مشروع الطرق ومحطات الصرف الصحى.

8- تقنين أراضى واضعى اليد الصادر لها قانون 114 لسنة 2017 من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة، وكذلك الرفع المساحى وصرف التعويضات للمشروعات الجديدة كمشروع الضبعة وشباب الخريجين وميناء جرجوب.

9- تفعيل نشر استخدام المحطات الثابتة للجهات البحثية وبعض الجهات الخاصة.

10- استغلال قواعد البيانات الجغرافية الرقمية التى انتجتها الهيئة فى عقد العديد من البروتوكولات التى تدر دخلا إضافيا للهيئة.

11- توقيع برتوكول مع المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع الأراضى داخل المدن الجديدة.

12- تنفيذ إجراءات نزع الملكية للمشروع القومى للطرق 2030 وصرف 4 مليارات جنيه تعويضات فى أوقات قياسية.

13- نشر مشروع برنامج حصر أملاك الدولة بالمحافظات والذى تم بالفعل فى 22 محافظة.

14- إنتاج خرائط من تصوير جوى حديث 2016 للدلتا بالكامل.

15 - النجاح فى حصر معظم أملاك قطاعات الدولة وربطها على قواعد البيانات الخاصة بها.