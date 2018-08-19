حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى الزهور فى بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور فى محافظة بورسعيد، برئاسة العميد وليد البيلى رئيس الحى، والأجهزة الأمنية اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع ومناطق الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية التابعة لمديريه أمن بورسعيد بتوجيهات من اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ومشاركة اللواء سالم قاسم مساعد مدير الأمن والعميد محمد غزالة مدير مباحث بورسعيد والمقدم محمد المليجى قائد شرطة المرافق والمقدم سامح مأمور قسم شرطة الزهور.

تأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة إشغالات و19 قرار رخص محلات، وقرار تنظيم مجمع بالإضافة إلى 207 من المضبوطات، كما تم إصدار 11 محضر أشغال طريق 15 محضر نظافة، ومازال العمل مستمر لحين الانتهاء من كافة المخالفات.

وأضاف رئيس الحى أن الحملات مستمرة طوال اليوم، مع متابعة دورية، لمنع عودة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراء القانونية ضد المخالفين.