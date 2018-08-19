video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى الزهور فى بورسعيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:47 م
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى الزهور فى بورسعيد خلال الحمله
بورسعيد- السيد فلاح
إضافة تعليق

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور فى محافظة بورسعيد، برئاسة العميد وليد  البيلى رئيس الحى،  والأجهزة الأمنية اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من  شوارع ومناطق الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية التابعة لمديريه أمن بورسعيد  بتوجيهات من  اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ومشاركة اللواء سالم قاسم مساعد مدير الأمن والعميد محمد غزالة مدير مباحث بورسعيد والمقدم محمد المليجى قائد شرطة المرافق والمقدم سامح  مأمور قسم شرطة الزهور.

 

تأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأسفرت عن تنفيذ  25 قرار إزالة إشغالات و19 قرار رخص محلات، وقرار تنظيم مجمع بالإضافة إلى 207 من المضبوطات، كما تم إصدار 11 محضر أشغال طريق 15 محضر نظافة، ومازال العمل مستمر لحين الانتهاء من كافة المخالفات. 

 

وأضاف رئيس الحى أن الحملات مستمرة طوال اليوم، مع متابعة دورية، لمنع عودة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراء القانونية  ضد المخالفين.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1151 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

بورسعيد

اخبار المحافظات

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

ازله

حمله ازالات




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة