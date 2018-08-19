حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية اليوم حملة مسائية لمحاربة ظاهرة الإشغالات والتعديات.

حيث شن الحى مساء اليوم حملة بناء على تعليمات بهية عبد الفتاح رئيس الحى، بقيادة الملازم أول مؤمن خميس بوحدة مرافق حي وسط ويسرى أبو العلا مدير إدارة إشغال الطريق، وتوجهت الحملة إلى شارع محرم بك وشارع الرصافة وشارع الإسكندرانى وشارع عبد القادر الغريانى وشارع سكر والبخت وتم خلال الحملة إزالة جميع الإشغالات والتعديات.

من جهة أخرى وفى غطار محاربة ظاهرة البناء والهدم بدون ترخيص، قامت حملة إيقاف وتحفظ مكبرة توجهت للعقار المخالف الكائن ب ٥٧ شارع الأنبا يؤنس بالإبراهيمية، وقامت الحملة بإيقاف الأعمال وفك شدة الجزء الزائد عن الخدمات، والتحفظ على كمية من الأخشاب بعناية غادة خميس مدير إدارة المتابعة ووحدة التحفظ، ومحمد عيد مدير المتابعة الميدانية وإدارة الأزمات، وأحمد محمود وعلى محمود مفتشا المتابعة.