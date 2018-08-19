حملة لتوعية العاملين بالمجازر بالدقهلية بترشيد استهلاك المياه

كتب أحمد حسن

صرح المهندس عزت إبراهيم الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بأن فريقاً من إدارة العلاقات العامة والتوعية بالشركة، نظم حملة لتوعية أصحاب محال الجزارة، والعاملين بالمجازر بأحياء شرق وغرب المنصورة، وطلخا، بضرورة ترشيد استهلاك المياه أثناء عمليات الذبح فى عيد الأضحى المبارك، وعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في بالوعات الصرف الصحي، وذلك منعاً لحدوث أي انسدادات أو طفوحات بشبكات الصرف الصحي.

وأوضح المهندس عزت إبراهيم الصياد أن فريق العمل قدم التهانى للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قام الفريق بلصق منشورات التوعية التي توضح السلوكيات السليمة فى التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي، والمنشورات الخاصة بكيفية التواصل مع الشركة للإبلاغ عن أى شكاوى لدى المواطنين خلال الـ24 ساعة على رقم الخط الساخن للشركة (125).