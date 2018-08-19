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حصاد الأخبار.. إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:41 م
حصاد الأخبار.. إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس
 

الأنبا إبيفانيوس

 

مشروع عدادات الكهرباء الذكية بـ"القناة" و"مصر الوسطى" مهدد بالتوقف
 

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

طرح الخراف الحية للأضاحى بمنافذ وزارة التموين
 

خراف عيد الأضحى 

 

ننشر أسعار كتب اللغات والعربى للعام الدراسى الجديد
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

كيف تنتج الشمس الضوء والحرارة.. تعرف على الإجابة من وكالة "ناسا"
 

الشمس 

 

تعرف على توقعات حالة الطقس فى الوقفة وأول يوم العيد × 14 معلومة
 

حالة الطقس 

معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى فى الخامسة و51 دقيقة بالقاهرة والجيزة
 

صلاة العيد 

 

الإسكان تواصل تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب بالجيزة بتكلفة 2 مليار جنيه
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

الصحة تجرى 8759 جراحة بـ271 مليون جنيه ضمن خطة إنهاء قوائم الانتظار
 

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان 

 

صور.. حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بالزيتون بدعم من قوات الأمن
 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

التعليم: لم نتلق شكاوى من صعوبة امتحان الديناميكا والاقتصاد دور ثان
 

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

الشركة العامة للجملة تعلن صرف 80% من السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس
 

المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة

 

"البحوث الإسلامية" ينشر فيديو تعريفى بكيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك
 

صلاة العيد

 

إنهاء أزمة عمال محاجر الشرقية وصرف أجورهم المتأخرة وتعويضات مالية لـ780 شخصا
 

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

فيديو.. وزارة التضامن تنشر أغنية "غيرت الحرف" بمناسبة إطلاق برنامج "فرصة"
 

غادة والى وزيرة التضامن 

 

تعرف على 6 مناسك يؤديها الحجاج يوم التروية بمشعر منى

حجاج بيت الله الحرام 

 

وزير التموين يعلن انتظام العمل فى المخابز خلال أيام عيد الأضحى
 

 

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية 

 

فيديو معلوماتى.. نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء خروف العيد
 

خراف الأضحية 

 

تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقى الشكاوى بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر
 

المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر
المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

 

رئيس الطائفة الانجيلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى
 

الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية 

 

مفتى الجمهورية: نفرة الحجيج من عرفات على مراحل "جائزة شرعًا".. منعاً للزحام
 

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

 

انتهاء 15440 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة السادات
 

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان 

 

شركة صرف صحى القاهرة توجه فرق إصلاح بجوار المجاز الآلية خلال العيد
 

المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة
المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة

 

وزير الزراعة يكلف بتطبيق إجراءات جديدة لضبط أسواق المبيدات بالموسم الجديد
 

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الأضحى
 

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى 


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