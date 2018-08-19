حصاد الأخبار.. إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الأنبا إبيفانيوس

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

خراف عيد الأضحى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الشمس

حالة الطقس

صلاة العيد

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



جانب من الحملة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم



المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة

صلاة العيد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

غادة والى وزيرة التضامن

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

خراف الأضحية



المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية



الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان



المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى