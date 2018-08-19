حريق يدمر 200 منزل شرق الكونغو الديمقراطية

بوكافو (أ ف ب)

أعلنت السلطات فى شرق الكونغو الديموقراطية، السبت أن حوالى 200 منزل دمّرت و500 أسرة شرّدت من جرّاء حريق اندلع، فى منطقة بوكافو بسبب أطفال كانوا يطهون طعاماً، مشيرة الى ان الأضرار اقتصرت على الماديّات.

وقال أيفاريست مانيغابى رئيس بلدية إيباندا، لوكالة فرانس برس إن الحريق أتى على 197 منزلاً وألحق أضراراً بحوالى 40 منزلاً آخر.

وأوضح أن أطفالاً كانوا يطهون طعاماً فى منزلهم حين امتدّت النيران الى فراش مجاور فاندلع الحريق الذى سرعان ما التهم منازل الحي، الواحد تلو الآخر، ولم يتم إخماده الا بعد ثلاث ساعات.

وبحسب إذاعة أوكابى التابعة لبعثة الأمم المتحدة فإن الحريق أتى على المنشأة الطبية الوحيدة فى الحى، وقال الطبيب بيار كاسولى لإذاعة أوكابى "لقد أجلينا المرضى الذين نعالجهم وعددهم 50 مريضا، صيدليّتنا التى كانت تحتوى على كل المستلزمات والبالغة قيمتها خمسة آلاف دولار استحالت رمادا".