حبس طالب أزهرى 4 أيام لتعديه جنسيا على طفل بمسجد فى طوخ

القليوبية نيفين طه

قرر المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس طالب بجامعة الأزهر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه باستدراج طفل عمره 8 سنوات، والتعدى عليه جنسيا داخل مسجد فى قرية تابعة لمركز شرطة طوخ، وإحالة الطفل للطب الشرعى.

كان العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ قد تلقى بلاغا يفيد تعرض طفل يدعى "م م" 8 سنوات بالصف الثانى الابتدائى، للتعدى الجنسى داخل دورة مياه أحد المساجد بقرية تابعه لمركز شرطة طوخ، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ لمكان الواقعة، وتبين أن الطفل كان فى المسجد وعقب صلاة العصر استدرجه طالب أزهرى بالصف الأول جامعة الأزهر إلى دورة المياه، وقام بالتعدى الجنسى عليه، ثم هدده بعد ذلك بعدم إبلاغ أحد بالواقعة، إلا أن المجنى عليه عاد إلى منزله يبكى، فسألته خالته وأخبرها بما فعله به المتهم فاصطحبته إلى مركز الشرطة وحررت محضر اتهمت فيه المتهم بالتعدى الجنسى على نجل شقيقتها وألقى القبض على المتهم، ويدعى "أ ع" 18 عاما طالب أزهرى، وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه.