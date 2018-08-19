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حبس شقيقين قتلا جارهما فى مشاجرة بسبب الخلاف على رى الأرض بالمنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:05 ص
حبس شقيقين قتلا جارهما فى مشاجرة بسبب الخلاف على رى الأرض بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس شقيقان، لقيامهما بالتعدى على جارهما بآلة حادة، بسبب خلافات على مروى أرض زراعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو ذامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بقرية بجيرم مركز قويسنا، ووجود متوفى، انتقل على الفور النقباء أحمد فرحات ومحمد الوكيل معاونى مباحث مركز قويسنا، حيث تبين وقوع مشاجرة بين كل من محمود صبحى زهران 22 عاما، فلاح (طرف أول) وصلاح أبو الغيط 21عاما فلاح، وشقيقه شعبان 32عاما فلاح (طرف تانى) وذلك بسبب الخلاف على مروى الأرض الزراعيه، حيث قام على إثرها المتهمين من الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول، بقطعه حديدية أودت بحياته.

على الفور تم القبض على المتهمين، والأداه المستخدمة فى الحادث، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة، أمرت النيابة بدفن الجثة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

 

 


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