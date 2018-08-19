حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتهت منذ قليل نيابة العامرية بالإسكندرية من التحقيقات مع خاطف الطائرة المصرية بقبرص بعد تحقيقات استمرت معه لأكثر من 14 ساعة متواصلة.

وعقب انتهاء التحقيقات أصدرت النيابة قرارها بحبسه 15 يوما على ذمه التحقيقات وإحالة ملف القضية برمتها للنائب العام، وترحيل المتهم إلى القاهرة لاستكمال الإجراءات.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أصدر بيانا، أعلن فيه نجاح الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصرى الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان.