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حبس إسلام خرم 15يوما فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:09 م
حبس إسلام خرم 15يوما فى قضية المحور الإعلامى للإخوان كلبش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، حبس المتهم إسلام الرفاعى، الشهير بـ"خرم" 15يوما احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية (المحور الإعلامى)، التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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