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الأحد، 19 أغسطس 2018 12:50 ص
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حالة الطقس اليوم الأحد 19/8/2018 فى مصر والدول العربية

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 19/8/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 33 والصغرى 26.

الطقس فى الأردن 

نهاراً:

 

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

 

وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة فى أغلب المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، وتكون حارة نسبياً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

 

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصراً ومساءً.

 

فى خليج العقبة:

 

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

 

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

 

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

 

ليلاً:

 

تسود أجواء لطيفة ورطبة فى عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة، وتميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

 

 

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط فى الجبال

 

الطقس فى فلسطين 

 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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