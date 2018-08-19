جهود مكثفة للحماية المدنية ﻹخماد حريق مصنع مستحضرات التجميل بأكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد - على عبد الرحمن

يستكمل رجال اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة، جهودهم لمحاولة إخماد حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر، ومنع امتداده للمصانع المجاورة ﻷكثر من 7 ساعات وسط انتشار سيارات اﻹطفاء وخزانات المياه.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، الدفع بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.