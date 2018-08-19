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جنايات الزقازيق تحيل أوراق 6 تجار مخدرات متهمين بقتل زميلهم إلى المفتى

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:00 ص
جنايات الزقازيق تحيل أوراق 6 تجار مخدرات متهمين بقتل زميلهم إلى المفتى المحكمة
الشرقية- فتحية الديب
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 أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، أوراق 6 أشخاص قتلوا زميلا لهم للخلاف علي تجارة المخدرات، إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي وحددت المحكمة جلسة 11 مارس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار  علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي،  وسكرتارية أيمن حسونة، ووائل عيد.

تعود أحداث الواقعة رقم  28495 لسنة 2016، جنايات أبوحماد، لشهر أغطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى أبو حماد العام، بوصول  جثة "أحمد ع ق"، 28سنة، مقيم قرية القطاوية، ويعمل عامل في مخزن أحد المحال التجارية، بقرية عرب الفدان مركز أبوحماد.

وكشفت التحريات مقتله إثر إصابته بطلق ناري في أثناء مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين مجموعة من البلطجية، وتجار المخدرات ناحية قرية عرب الفدان؛ بسبب خلافات قديمة بينهم، وفي أثناء قيام المجني عليه بإغلاق المخزن أصابته أعيرة نارية بالبطن بالعمد؛ لرفضه فتح المخزن للجناة للاختباء داخله، ما تسبب في إصابته الخطيرة، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد عمرو داود، رئيس مباحث مركز أبو حماد، وبتكثيف التحريات تم التوصل لبعض أطراف المشاجرة وهم "محمد ح م أ" 20 سنة، عاطل مقيم بعزبة الحريري مركز الزقازيق و"أحمد م ع" 30  سنة عاطل و"محمود غ ال" 29 سنة، عاطل مسجل خطر مقيمان عرب الفدان هاربين من العديد من الأحكام الجنائية في 3 قضايا جنائية متنوعة ما بين سرقة بالإكراه ومخدرات وشروع في قتل، بمجموع أحكام 18 سنة، ومعهم 3 آخرين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار وآلة حادة عبارة عن "سنجة" وتم اقتيادهم لقسم شرطة أبو حماد، وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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