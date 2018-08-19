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الأحد، 19 أغسطس 2018 07:55 م
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جامعة الأزهر تعلن استقبال مستشفيات الجامعة 132 حالة تنفيذا لمبادرة قوائم الانتظار

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:28 م
جامعة الأزهر تعلن استقبال مستشفيات الجامعة 132 حالة تنفيذا لمبادرة قوائم الانتظار محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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أجرى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر جولة تفقدية فى مستشفيات الجامعة اليوم، رافقه فيها الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب، لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة.

وقال رئيس الجامعة: إنه تم تجهيز مستشفيات الجامعة لاستقبال هذه الحالات، حيث استقبل مستشفى سيد جلال من غرفة عمليات وزارة الصحة نحو 65 حالة لإجراء عمليات قسطرة ودعامات دوائية للقلب، كما استقبل مستشفى الزهراء 67 حالة قسطرة وعظام ورمد.

وأضاف رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تبدأ مستشفيات الجامعة (التخصصى، ودمياط، وأسيوط) عقب إجازة عيد الأضحى المبارك فى استقبال حالات مرضية أخرى ضمن هذه المبادرة المهمة.

 


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