جامعة أسيوط تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الآداب فرع الوادي الجديد

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل ثلاثة وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الآداب فرع الوادي الجديد من معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسمي التاريخ والجغرافيا.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الوادي الجديد الذي أوضح بدوره أن الوظائف تتضمن مدرساً واحداً لكل من تخصصات التاريخ الوسيط والتاريخ الإسلامى بقسم التاريخ ومدرساً واحداً فى تخصيص نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا.

وأشار الدكتور أحمد غريب عميد كلية الآداب فرع الوادي الجديد إلى أن المتقدم لوظيفة المدرس يجب أن يكون حاصلاً على الدكتوراه في التخصص المطلوب و ألا يزيد سنه عن 45 عام وقت الإعلان، أما المتقدم لوظيفة المدرس المساعد فيجب أن يكون حاصلاً على الماجستير في التخصص المطلوب و ألا يزيد سنه عن 35 عام وقت الإعلان كما يجب أن تنطبق على الجميع الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.

الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد الكلية وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالوادي الجديد اعتباراً من 26/8/ 2018م إلي 9/9/2018م وللاطلاع علي كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلي موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jobs ).