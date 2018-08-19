video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الآداب فرع الوادي الجديد

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:08 م
جامعة أسيوط تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الآداب فرع الوادي الجديد الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق
 
 أعلن الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن حاجة الجامعة لشغل ثلاثة وظائف أكاديمية شاغرة بكلية الآداب فرع الوادي الجديد من معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسمي التاريخ والجغرافيا.
 
وشدّد رئيس جامعة أسيوط، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وذلك تحت إشراف الدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الوادي الجديد الذي أوضح بدوره أن الوظائف تتضمن مدرساً واحداً لكل من تخصصات التاريخ الوسيط والتاريخ الإسلامى بقسم التاريخ ومدرساً واحداً فى تخصيص نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا.
 
وأشار الدكتور أحمد غريب عميد كلية الآداب فرع الوادي الجديد إلى أن المتقدم لوظيفة المدرس يجب أن يكون حاصلاً على الدكتوراه في التخصص المطلوب و ألا يزيد سنه عن 45 عام وقت الإعلان، أما المتقدم لوظيفة المدرس المساعد فيجب أن يكون حاصلاً على الماجستير في التخصص المطلوب و ألا يزيد سنه عن 35 عام وقت الإعلان كما يجب أن تنطبق على الجميع الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 م بشأن تنظيم الجامعات، والقانون رقم (81) لسنة 2017م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية.
 
الجدير بالذكر أن كافة الطلبات تقدم باسم عميد الكلية وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالوادي الجديد اعتباراً من 26/8/ 2018م إلي 9/9/2018م وللاطلاع علي كافة الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم للوظائف يمكن الرجوع إلي موقع الجامعة ( www.aun.edu.eg/jobs ).
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسيوط يُعلن حالة الطوارئ بالمستشفيات تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة اسيوط

كلية الاداب

فرع الوادي الجديد




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة