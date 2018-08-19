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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:15 م
خالد صلاح
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تنفيذ 860 حكما وضبط 96 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:53 م
تنفيذ 860 حكما وضبط 96 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 612 حكما جزئيا و182 حكم غرامات و32 حكم مستأنف، 33 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10350 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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