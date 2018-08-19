تنظيم الحمدين يحاول إنقاذ حليفه أردوغان ويوقع اتفاقية مع البنك المركزى التركى

وكالات الأنباء

فى محاولة من تنظيم الحمدين لإنقاذ حليفه التركى رجب طيب أردوغان بعد الهبوط الكبيرة لليرة التركية خلال الأيام الماضية، أعلن مصرف قطر المركزى اليوم الأحد، إنه وقع مع البنك المركزى التركى اتفاقية بشأن مبادلة العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجى بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وذكر مصرف قطر المركزى فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى أن الاتفاقية، التى وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطا ثنائى الاتجاه لمبادلة العملة".

وكان تميم بن حمد وافق هذا الشهر على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا، مما يعطى دفعة لليرة التركية المتعثرة.