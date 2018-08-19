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خالد صلاح
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تنظيم الحمدين يحاول إنقاذ حليفه أردوغان ويوقع اتفاقية مع البنك المركزى التركى

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:03 م
تنظيم الحمدين يحاول إنقاذ حليفه أردوغان ويوقع اتفاقية مع البنك المركزى التركى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظيره القطرى تميم بن حمد
وكالات الأنباء
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فى محاولة من تنظيم الحمدين لإنقاذ حليفه التركى رجب طيب أردوغان بعد الهبوط الكبيرة لليرة التركية خلال الأيام الماضية، أعلن مصرف قطر المركزى اليوم الأحد، إنه وقع مع البنك المركزى التركى اتفاقية بشأن مبادلة العملات لتوفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وذلك بعد أيام من تعهد حليف تركيا الخليجى بتقديم دعم قيمته 15 مليار دولار.

وذكر مصرف قطر المركزى فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى أن الاتفاقية، التى وقعها محافظا البنكين المركزيين يوم الجمعة، ستنشئ "خطا ثنائى الاتجاه لمبادلة العملة".

وكان تميم بن حمد  وافق هذا الشهر على حزمة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع لتركيا، مما يعطى دفعة لليرة التركية المتعثرة.

 


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