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الأحد، 19 أغسطس 2018 04:35 م
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تكريم مدير حماية المستهلك ببنى سويف لجهوده فى مبادرة حب الوطن

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:16 م
تكريم مدير حماية المستهلك ببنى سويف لجهوده فى مبادرة حب الوطن خلال التكريم
بنى سويف أيمن لطفى
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كرم اللواء دكتور راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد مصطفى دهشان مدير الفرع الإقليمي لحماية المستهلك ببنى سويف، بمنحه شهادة تقدير بمقر الجهاز بالقاهرة.
ويأتى التكريم لجهود "دهشان"  فى مبادرة "اسبوع فى حب الوطن"  لتلقى شكاوى ومشكلات المواطنين وحلها، ما ساهم فى نجاح منظومة العمل بالجهاز، فى إطار تنفيذ البرنامج الشامل للحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
 
يذكر أن جهاز حماية المستهلك أطلق  مبادرة  فى الفترة من 11 إلى 18 أغسطس الحالى، لتلقى شكاوى المواطنين وحلها، تخفيفا على كاهلهم، وحمايتهم من جشع التجار، وبلغت الشكاوى التى تلقاها الجهاز وفروعه بالمحافظات 13 ألفا و150 شكوى، تم حل 75 % منها خلال أسبوع المبادرة .
 
 
 
 

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