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تعرف على 6 مناسك يؤديها الحجاج يوم التروية بمشعر منى

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:23 ص
تعرف على 6 مناسك يؤديها الحجاج يوم التروية بمشعر منى الحجاج فى يوم التروية - أرشيفية
كتب محمد رضا
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يواصل الحجاج، اليوم الأحد، التوافد على منى لقضاء يوم التروية بمشعر منى، والمبيت استعدادًا لصعود جبل عرفة، وتتضمن أعمال الحج على مدار اليوم الثامن من ذى الحجة، الموافق اليوم الأحد، عدة مناسك يقوم بها الحجيج وهى كالتالى:

أعمال الحج فى يوم التروية
أعمال الحج فى يوم التروية

 

1- الإحرام بالحج للمتمتع.

2- التلبية بالحج.

3- التوجه إلى منى.

4- صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فى وقتها بمنى مع قصر الصلاة الرباعية.

5- صلاة فجر اليوم التاسع بمنى.

6- التوجه إلى عرفات مع طلوع شمس اليوم التاسع.

 


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