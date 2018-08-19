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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:28 م
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تعرف على مجهودات كهرباء الأقصر لرفع كفاءة عدد من المحولات بالمدن المختلفة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:22 م
تعرف على مجهودات كهرباء الأقصر لرفع كفاءة عدد من المحولات بالمدن المختلفة محولات الكهرباء - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، عن رفع قدرة محول محطة الوقود بالحبيل من خلال تركيب كشك كامل بالإضافة قدرة 200 ك.ف.ا، بناحية الحبيل – أبو سلسلة التابعة لمركز ومدينة البياضية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة إحلال وتجديد محولات القدرة ضمن الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 2018/2019، ضمن توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، برفع مستوى أداء الشبكة لاستيعاب أية أحمال جديدة وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء فى بيان صحفى، أنه تم رفع قدرة محول الشئون الاجتماعية من 500 ك.ف.ا إلى 1000 ك.ف.ا ، وذلك بالضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة، وتم رفع قدرة محول الفرشوطى بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 300 ك.ف.ا بناحية الفرشوطى التابعة لمركز القرنة.

وتابع المهندس حجاج عبده، أنه تم رفع قدرة محول حسان من 300 ك.ف.ا إلى 500 ك.ف.ا بناحية نجع حسان التابعة لمركز القرنة، وتم رفع قدرة محول العمدة الغربى بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة لقدرة 200 ك.ف.ا بمركز القرنة، موضحا أن إجمالى تكلفة تنفيذ الأعمال بلغ مليون ونصف المليون جنيه.

 


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