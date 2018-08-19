تعرف على قيمة الإنتاج السمكى فى مصر خلال 7 سنوات

شهدت قيمة الإنتاج السمكى فى مصر ارتفاعاً متتالياً خلال الـ7 سنوات الماضية، حتى وصلت القيمة الإجمالية للإنتاج السمكى خلال الفترة من 2010 – 2016 إلى 147 مليار جنيه.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول قيمة الإنتاج السمكى لمصر خلال 7 سنوات، جاء التطور فى ارتفاع قيمة الإنتاج "سنوياً" على مدار الفترة من 2010 – 2016، كالتالى:

- فى عام 2010، بلغت قيمة الإنتاج السمكى لمصر 15 مليار جنيه.

- لترتفع فى العام التالى 2011 إلى 17 مليار جنيه.

- خلال عام 2012، واصلت قيمة الإنتاج السمكى ارتفاعها، حتى بلغت 18 مليار جنيه.

- بزيادة 2 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الإنتاج السمكى لمصر خلال عام 2013، بالغة 20 مليار جنيه.

- فى عام 2014، واصلت قيمة الإنتاج السمكى لمصر ارتفاعها، بالغة 22 مليار جنيه.

- أما فى عام 2015، فارتفعت القيمة إلى 23 مليار جنيه.

- خلال عام 2016، شهدت قيمة الإنتاج السمكى لمصر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 32 مليار جنيه، بزيادة 9 مليارات جنيه عن العام السابق.

ومن المتوقع أن تصدر الإحصائيات حول قيمة الإنتاج السمكى فى مصر خلال عام 2017، والمقرر إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، بزيادة تصل لنحو 10 مليارات جنيه عن عام 2016، خاصة بعد تنفيذ عدد من مشروعات الاستزراع السمكى والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة حجم الإنتاج وبالتالى ارتفاع قيمته، ومن المقدر أن تبلغ قيمة الإنتاج السمكى لعام 2017 بين 40- 45 مليار جنيه.