تعرف على عروض مهرجان المسرح الكوميدى الأول بثقافة بنى سويف

يقيم فرع ثقافة بنى سويف مهرجانا للمسرح الكوميدى "دورة محمد منير"، فى الفترة من 22 وحتى 26 أغسطس الحالى، بمشاركة خمسة عروض مسرحية، بدون إنتاج، وتعتمد على الجهود الذاتية للشباب، وذلك برعاية إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وإجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، وبإشراف من الدكتورة شيرين جمال الدين مدير عام فرع ثقافة بنى سويف ومحمد فتحى عبد الوهاب مدير قصر ثقافة بنى سويف.

وتقدم عروض المهرجان الذى يعد الأول من نوعه بفرع ثقافة بنى سويف، على المسرح الصيفى بقصر ثقافة بنى سويف خلال أيام المسابقة التى تنطلق ثانى أيام عيد الأضحى حسب ترتيبها وهى "حذر فذر" للمخرج أحمد عبد العليم، و"فاترينة ازاز" للمخرج علاء رجب، و"جرعة فورمالين" للمخرج كامل كمال، و" فاترينة ازاز" للمخرج محمد سيد، و"لما روحى طلعت" للمخرج عمرو محمد منير.

وتضم لجنة التحكيم وتقييم العروض المخرج سمير الخليلى، والكاتب والمخرج محمد عبدالمعطى، والمخرج حمدى طلبه، بالإضافة إلى تقييم الجمهور للعروض.

وفى نهاية المسابقة تمنح لجنة التحكيم درعا لأفضل عرض، ودرعا لأفضل عرض من تصويت الجمهور، وكذلك شهادات تقدير لأفضل ممثل وديكور وموسيقى وإخراج "مركز أول وثان "، بالإضافة إلى تكريم أسرة الراحل محمد منير الذى أثرى الحياة الثقافية بالمحافظة وباقى المحافظات التى عمل بها.

يذكر أن فرع الثقافة أعلن منتصف يوليو الماضى عن تنظيم المهرجان الشرفى الأول من نوعه للمسرح الكوميدى إهداء لروح الفنان الراحل محمد منير ابن المحافظة والذى تولى إدارة فرع الثقافة بالمحافظة، ثم رئاسة إقليمى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والقناة وسيناء الثقافيين.