تعرف على عدد رسائل الشئون الإسلامية السعودية للتوعية بأحكام مناسك الحج

كتب محمد رضا

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة فى لجنة البرامج التوعوية الإعلامية فى موسم الحج والعمرة، فى بث رسائل توعوية فى مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على وجه العموم، ومنطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة على وجه الخصوص، بهدف التوعية بأحكام مناسك الحج والعمرة.



خدمة وزارة الشئون الإسلامية للتوعية بأحكام الحج والعمرة

وأفاد تقرير صادر عن اللجنة - بهذا الشأن - أن إجمالى عدد الرسائل النصية (sms) التى بثتها اللجنة بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية بلغ (27.646.580) رسالة نصية، وذلك فى أول أيام بث هذه الخدمة وهو يوم الجمعة، السادس من شهر ذى الحجة.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الهدف العام للجنة هو توعية الحجاج وإرشادهم لأداء فريضة الحج وفق المنهج النبوى، والمساهمة فى نشر المعلومات الواضحة لمناسك الحج والعمرة والزيارة وأحكام العقيدة، والشريعة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف أن اللجنة أعدت وقامت بتنفيذ (100) مقطع فيديو توعوى قصير، ونشر بطاقات تعريفية وروابط باركود (QR) لتحميل كتاب "مناسك"، إضافة إلى انتاج فيلم مرئى عن الحج مدته (30) دقيقة، بالإضافة لحلقات "مناسك خطوة خطوة" وعددها (12) حلقة يتم خلالها بيان أعمال الحج والعمرة، لتكون دليلاً يسترشد به القاصد لبيت الله الحرام عند أداء نسكه على الوجه الذى شرعه الله.