تعرف على توقيت صلاة العيد بالأقصر وأسماء 49 ساحة خصصت لاستقبال المواطنين فجرا

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الشيخ إسلام الأزهرى المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، أنه من المقرر أن يؤدى أهالى محافظة الأقصر صلاة العيد فى تمام الساعة 5.48 صباح الثلاثاء المقبل، وذلك بعد الشروق بـ20 دقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلى لمدينة الأقصر، مناشداً الأهالى بأنه يجب على المسلم الذهاب لأداء الصلاة صائما مثلما قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، موضحاً أن المسلم لو كان مضحياً فلا يجب عليه التضحية قبل أداء صلاة العيد وإلا احتسبت الأضحية لأهل بيته وليس سنة العيد.

وأضاف الشيخ إسلام الأزهرى لـ"اليوم السابع"، أن المديرية بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إعتمدت 49 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى، وهى فى مدينة إسنا 15 ساحة وهى "ساحة مركز شباب الشغب، وساحة النور المحمدى بالدبابية، وساحة أبو فرغلى بالحميدات وساحة الرحمن بتوماس، وساحة السادة الأدارسة بالدير شرق، وساحة آل البيت بالحليلة، وساحة مركز شباب زرنيخ، وساحة المدينة المنورة بالمحلة، وساحة ملعب الشبان المسلمين بجوار خزان إسنا، وساحة بلال بن رباح بجوار شرطة نقطة المطاعنة بأصفون، وساحة شارع البحر بجزيرة النمسا، وساحة مسجد الحج النوبى بعزبة على بدر، وساحة السيدة زينب بحاجر كومير، وساحة بجوار السنترال القديم ببندر إسنا، وساحة السيدة بمنطقة المساوية بالنمسا".

كما توجد 7 ساحات فى مركز أرمنت هى "ساحة غرب كوبرى المحاميد بحرى، وساحة مركز شباب الرياينة، وساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، وساحة السوق بأرمنت الحيط، وساحة أمام كوبرى الرزيقات بحرى، وساحة مركز شباب المحاميد قبلى بنجع البحر، وساحة مركز شباب حاجر المحاميد قبلي"، وشملت الساحات فى بندر الأقصر 9 ساحات هى "ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج، وساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك، وساحة منشأة العمارى، وساحة الكرنك الجديدة، وساحة عبد الرحمن بن عوف بالكرنك، وساحة مسجد عمار بن ياسر بالكرنك القديم، وساحة أبو بكر الصديق بشارع التليفزيون أمام المستشفى الدولى، وساحة المسجد العتيق بالقباحى الغربى وساحة المستعمرة بالكرنك".

وتم تخصيص 4 ساحات فى مركز البياضية هى "ساحة جبانة البغدادى، وساحة آل البيت بالحبيل ومدافن الساحة الرضوانية بالبغدادى، وساحة أبو عربى بالحبيل"، و4 ساحات فى مركز الطود هى "ساحة مسجد نجع خميس بالطود، وساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان، وساحة الملعب الخماسى بالعديسات قبلى، وساحة أولاد حسن بمنطقة المريس بالطود"، و3 ساحات بمركز الزينية وهى "مركز شباب المدامود، وساحة مركز شباب الزينية بحرى وساحة مسجد على عبد الحليم بالزينية قبلي"، و4 ساحات فى مركز القرنة هما "مسجد نجع الطارف بالقرنة، وساحة مركز شباب الأقالتة، وساحة مركز شباب البعيرات، ساحة نجع الجسر بالضبعية".