video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على توقعات حالة الطقس فى الوقفة وأول يوم العيد × 14 معلومة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:24 م
تعرف على توقعات حالة الطقس فى الوقفة وأول يوم العيد × 14 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تزامنا مع أسبوع عيد الأضحى يقدم "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين وقفة عرفات، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام العيد، فى نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى:-
 
1-  يشهد غدا الإثنين، وقفة عرفات،  طقس معتدل على السواحل الشمالية .
 
2- طقس وقفة عرفات حار على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد
 
3- طقس الوقفة سيكون شديد الحرارة بجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا 
 
4- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة يوم الوقفة العظمى 36  والصغرى 25 
 
5- درجات الحرارة المتوقعة يوم الوقفة بالإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 وبمطروح العظمى 31 والصغرى 23 
 
 
6- تحذيرات من هيئة الأرصاد للمسافرين يتوخى الحذر بسبب الشبورة المائية 
 
 
7- طقس الثلاثاء أول يوم العيد معتدل على السواحل الشمالية وحار على الوجة البحرى والقاهرة .
 
 
8- طقس أول يوم العيد سيكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
9- درجات الحرارة المتوقعة بأول أيام العيد  فى السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 25 
 
10 - درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 والصغرى 25 
 
11-  درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 36 والصغرى 26
 
12 - درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28 
 
13- درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بشمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 25 
 
14- درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 29.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم السبت 18/8/2018 فى مصر والدول العربية

لحجاج بيت الله.. تعرف على توقعات حالة الطقس غدا بالأراضى المقدسة

حالة الطقس اليوم الأحد 19/8/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

الارصاد

درجات الحراره

حاله الجو

الجو




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة