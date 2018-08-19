تعرف على توقعات حالة الطقس فى الوقفة وأول يوم العيد × 14 معلومة

تزامنا مع أسبوع عيد الأضحى يقدم "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين وقفة عرفات، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام العيد، فى نقاط مبسطة نستعرضها فيما يلى:-
1- يشهد غدا الإثنين، وقفة عرفات، طقس معتدل على السواحل الشمالية .
2- طقس وقفة عرفات حار على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد
3- طقس الوقفة سيكون شديد الحرارة بجنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا
4- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة يوم الوقفة العظمى 36 والصغرى 25
5- درجات الحرارة المتوقعة يوم الوقفة بالإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 وبمطروح العظمى 31 والصغرى 23
6- تحذيرات من هيئة الأرصاد للمسافرين يتوخى الحذر بسبب الشبورة المائية
7- طقس الثلاثاء أول يوم العيد معتدل على السواحل الشمالية وحار على الوجة البحرى والقاهرة .
8- طقس أول يوم العيد سيكون حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
9- درجات الحرارة المتوقعة بأول أيام العيد فى السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 25
10 - درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 31 والصغرى 25
11- درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بالوجة البحرى والقاهرة العظمى 36 والصغرى 26
12 - درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بجنوب سيناء والغردقة العظمى 37 والصغرى 28
13- درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بشمال الصعيد العظمى 37 والصغرى 25
14- درجات الحرارة المتوقعة أول يوم العيد بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 29.
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