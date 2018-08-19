ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "العربية للاستثمارات" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية قائمة أنشط 10 شركات، من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 145.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 150.1 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 127 مليون ورقة، وقيمة تداول 86.3 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية"، بحجم تداول بلغ 92.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 321.8 مليون جنيه، تلتها "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 66.5 مليون ورقة وبقيمة تداول 15.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 65.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 14.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 47.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 147.1 مليون جنيه، تلتها "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول 41.1 مليون جنيه، وقيمة تداول 39.3 مليون جنيه، ثم "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول 33 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 22.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول 24.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.6 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 22.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 61.1 مليون جنيه.