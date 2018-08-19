ترامب يصف التحقيق فى تدخل روسيا بأنه "أسوأ أشكال" الاتهامات بدون أدلة

(أ ف ب)

ندد الرئيس الأميركى بشدة الأحد بالتحقيق الفدرالى حول احتمال تدخل روسيا فى الانتخابات الأميركية فى 2016، واصفا إياه بأنه "أسوأ أشكال" الاتهامات التى لا أساس لها، ومؤكدا أنه سمح لمحامى البيت الأبيض بالإدلاء بإفادته من أجل وضع حد لهذه القضية.

وجاء هجوم ترامب عبر تويتر بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا على صفحتها الأولى يشير إلى أن محامى البيت الأبيض دون مكغان زوّد المحقّقين بـ"محاضر مفصّلة" حول كيفية تعاطى ترامب مع التحقيق فى مراحله الحساسة.

وكان ترامب تطرق إلى المسألة ليل السبت، قبل أن يصعد هجومه على الصحيفة والتحقيق فى سلسلة تغريدات صباحية عبّر فيها عن غضبه إزاء إيحاء صحيفة نيويورك تايمز بأن مكغان قد انقلب عليه.

وكتب ترامب "ليس لدى ما أخفيه... لقد طالبت بالشفافية من أجل وضع حد لحملة الاضطهاد الملفّقة والمثيرة للاشمئزاز".

وتابع ترامب "دُمّرت حياة الكثير من الناس من دون سبب، أن هذا أسوأ أشكال المكارثية".

والمكارثية مصطلح سياسى نسبة إلى السناتور جوزيف مكارثى فى خمسينات القرن الماضى حين كان يتم اتهام أشخاصا بالشيوعية من دون أدلة كافية.

وينظر المحقق الخاص روبرت مولر فى احتمال أن يكون الرئيس الأميركى تعمّد عرقلة سير العدالة وفى احتمال حصول تواطؤ بين حملته وروسيا لترجيح فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 2016.

وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مكغان وفى ثلاثين ساعة متراكمة من الادلاء بإفادته على مدى تسعة أشهر أبلغ المحققين بمدى غضب الرئيس من التحقيق والأسلوب الذى طلب منه ترامب اعتماده فى التعامل معه.

وبحسب الصحيفة فإن إفادة مكغان تطرّقت إلى حيثيات إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالى "أف بى آى" جيمس كومى، وهوس الرئيس بتعيين محقق ممن يدينون له بالولاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكغان لعب دورا أساسيا فى عدم إقالة ترامب لمولر الذى تولى التحقيق بعد إقالة كومي.

ووصف ترامب التقرير بأنه "مادة مضللة" وبدا غاضبا بشدة إزاء الإيحاء بأن مكغان "واش" مثل جون دين، المحامى السابق للبيت الابيض الذى أدلى بإفادة ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون إبان فضيحة ووترغيت.

وكتب ترامب "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة كتبت تقريرا يوحى بأن محامى البيت الأبيض انقلب على الرئيس، فى حين أن الحقيقة هى عكس ذلك، ومُعدّا التقرير المضللان يعلمان ذلك. لهذا السبب أصبحت وسائل الإعلام المضللة عدو الشعب. هذا سيء جدا لأميركا!".

وطالب الرئيس الأميركى بـ"دراسة الراحل جوزيف مكارثي، لأننا الآن فى مرحلة يجعل فيها مولر وعصابته جوزيف مكارثى يبدو كأنه طفل. حملة اضطهاد ملفّقة".