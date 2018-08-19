ترامب: لن ندفع 230 مليون دولار لسوريا.. ودول أخرى ستتولى الأمر

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع المبالغ السخيفة لدفع عملية التنمية بسوريا، حيث تتكلف الخزانة الأمريكية سنويًا 230 مليون دولار.

وأوضح الرئيس الأمريكى، أن السعودية والدول الغنية الأخرى فى الشرق الأوسط سوف تبدأ فى دفع الأموال بدلا من الولايات الأمريكية، قائلا: "أريد تطوير الولايات الأمريكية، والجيش الأمريكى، والبلدان التى تساعدنا".



ترامب

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت مؤخرًا، إعادة توجيه نحو 230 مليون دولار من المساعدات المخصصة لسوريا.