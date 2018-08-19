video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ترامب: لن ندفع 230 مليون دولار لسوريا.. ودول أخرى ستتولى الأمر

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:19 ص
ترامب: لن ندفع 230 مليون دولار لسوريا.. ودول أخرى ستتولى الأمر الرئيس ترامب
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدفع المبالغ السخيفة لدفع عملية التنمية بسوريا، حيث تتكلف الخزانة الأمريكية سنويًا 230 مليون دولار.

وأوضح الرئيس الأمريكى، أن السعودية والدول الغنية الأخرى فى الشرق الأوسط سوف تبدأ فى دفع الأموال بدلا من الولايات الأمريكية، قائلا: "أريد تطوير الولايات الأمريكية، والجيش الأمريكى، والبلدان التى تساعدنا".

ترامب
ترامب

 

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت مؤخرًا، إعادة توجيه نحو 230 مليون دولار من المساعدات المخصصة لسوريا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نار وغضب.. هكذا رأى مردوخ ترامب "مخبولا فى عالم الأغنياء"

صحيفة كورية شمالية: ندعو ترامب للتحلى بالشجاعة على صعيد نزع السلاح النووى

ترامب

سوريا

امريكا




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة