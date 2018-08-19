تراجع سهم "الحديد والصلب" بنسبة 5.20% بعد إلغاء مناقصة التطوير

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5%، إذ تراجع السهم بنسبة 5.20% بقيمة 0.38 ليصل إلى مستوى 6.93 جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافق بالأغلبية على إلغاء المناقصة رقم 16607 الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة، مع العمل على تحسين أداء المعدات اللازمة للإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى المتاحة للمصنع، بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم الأحد.

جاء ذلك بعدما ورد بتقرير شركة تاتا ستيل، الذى نص على التأكد من استقرار الإنتاج وتوفير الفحم اللازم لتشغيل الفرن العالى رقم 4 بصفة مستمرة.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد تعاقدت مع شركة "تاتا ستيل" الإنجليزية، لإعداد دراسة جديدة فنية لوضع الشركة.

وفى بيان منفصل، أعلنت الشركة، موافقة الجمعية العامة العادية على بيع عدد 32 وحدة سكنية بمدينة الصلب الجديدة لقاطنيها من العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وأرباب المعاشات وورثة المرخص لهم دون الأرض المقامة عليها هذه الوحدات.