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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:32 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.07%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر المؤشر فى التراجع ليغلق عند مستوى  15269 نقطة خلال جلسة نهاية الأسبوع وسط أحجام تداول أقل من متوسطة، ويكون المؤشر قد وصل لمنطقة العدم 15300- 15080 نقطة، والتي من المنتظر أن يرتد منها لأعلى، مضيفة وعلى الجانب الاخر إذا تراجع المؤشر لما دون ذلك ينصح بالخروج من المراكز المفتوحة وتطبيق إيقاف الخسائر.


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