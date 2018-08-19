تحرير 1478 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1478 مخالفة مرورية متنوعة و شملت478 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و68 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و80 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و117 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو55 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 40 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 43 رخصة لمخالفة البيئة و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35رخصة لمخالفة خط السير و32 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و32 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 26 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 71 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 18مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و28 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و54 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9سيارات متروكة و57 مخالفة إزالة فاميه وتحرير31 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و34 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير28 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.