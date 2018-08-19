تحريات الأمن العام تكشف اختلاق واقعة سرقة صاحب محل بالخصوص

كتبت دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء رضا طبلية في كشف غموض واقعة اختلاق صاحب محل بقالة لواقعة التعدى عليه وسرقة مبالغ مالية منه، واتهامه لأحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهما.

كان بلاغ قد ورود لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية بالعثور على صاحب محل بقالة تموين موثوق اليدين والقدمين ومصاب بجروح قطعية متفرقة، بالانتقال للفحص وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالمحل فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بالتعدى عليه بواسطة أسلحة بيضاء وتوثيقه، والاستيلاء على مبلغ 40 ألف جنيه و 60 بطاقة تموينية وفروا هاربين واتهم أحد الأشخاص بالتورط فى الواقعة لخلافات مالية بينهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن مقدم البلاغ اختلق الواقعة لتحصله على مبالغ مالية من بعض الأشخاص من بينهم المشكو فى حقه، لشراء قطع آثرية من أحد الأشخاص "مقيم بالشرقية"، وقيام الأخير بالاستيلاء على المبالغ منه.

وبمواجهته اعترف باختلاقه للواقعة، وبإرشاده تم ضبط الأدوات المستخدمة "سلك كهربائى، قماش، كتر"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.