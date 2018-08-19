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تجديد حبس المدير المالى لنادى الزمالك 15 يوما

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:47 م
تجديد حبس المدير المالى لنادى الزمالك 15 يوما نادى الزمالك
كتب أحمد حسنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية لنادى الزمالك.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهم  على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.    

 

 


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