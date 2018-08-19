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تجديد حبس أمين خزانة نادى الزمالك 15يوما لاتهامه بالإتجار فى العملة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:55 م
تجديد حبس أمين خزانة نادى الزمالك 15يوما لاتهامه بالإتجار فى العملة نادى الزمالك
كتب أحمد حسنى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس محمد أبو طالب أمين خزنة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

كانت النيابة قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتغيير العملات الأجنبية فى السوق السوداء بقيمة 2 مليون و90 ألف دولار أمريكى، وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.

 

 


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