تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

كتب احمد مصطفي- رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلتي الخطوط السعودية رقم 380 و 308 المتجهتان الي تونس، ورحلة شركة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة الي أديس أبابا، ورحلة الخطوط التونسية رقم 814 المتجهة الي تونس، ورحلة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 المتجهة الي مسقط، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.