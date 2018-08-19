بعد 9 أيام خسائر.. بورصة دبى ترتفع مع تراجع حدة الأزمة التركية

(رويترز)

ارتفعت بورصة دبى اليوم الأحد بعد خسائر لتسع جلسات متتالية بفعل الأزمة الاقتصادية التركية، لكن التداولات كانت هزيلة قبيل عطلة عيد الأضحى بينما واصلت البورصة المصرية أداءها المتوسط.

وزاد مؤشر سوق دبى 0.4 %، فى تعاملات من بين الأقل حجما هذا العام، بعدما تراجع 5.9 %على مدى التسع جلسات السابقة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبى الوطنى 2.3 %، بعدما هوى نحو 16 % بفعل عملية استحواذه على دينيز بنك التركى مقابل 3.2 مليار دولار. وشهدت سوق الإمارة صعود 17 سهما وانخفاض تسعة أسهم.

وهبط مؤشر أبوظبى 0.5 % فى تداول هزيل. وبخلاف معظم أسواق الأسهم الخليجية، تحركت بورصة أبوظبى داخل نطاق ضيق منذ اندلاع الأزمة التركية لأسباب من بينها الانكشاف المحدود نسبيا لبنوك مثل بنك أبوظبى الأول على تركيا. وانخفض سهم البنك 0.7 %.

ويعتقد كثير من مديرى الصناديق أن أسواق الأسهم الخليجية ربما تجاوزت الأزمة التركية بشكل أفضل من معظم الأسواق الناشئة الأخرى نظرا لربط عملاتها بالدولار وارتفاع أسعار النفط هذا العام مما مكن معظم اقتصادات المنطقة من تحقيق فائض فى ميزان المعاملات الجارية.

وقالت المال كابيتال بدبى فى مذكرة أن تأثير تركيا من حيث العوامل الأساسية كان محدودا فى منطقة الخليج لكنها زادت رغم ذلك مخصصات السيولة إلى عشرة بالمئة نظرا للضبابية العالمية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبياً 0.2 % فى أقل حجم تعاملات خلال عدة سنوات. وهوى سهم الحديد والصلب المصرية 8.1 % مسجلا أدنى إغلاق له فى خمس سنوات.

وظلت معظم أسواق الأسهم العربية الأخرى مغلقة فى عطلة بمناسبة عيد الأضحى.