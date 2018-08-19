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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:23 م
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بعثة الحج: وصول 300 قافلة تقل حجاج القرعة إلى مخيمات عرفة

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:16 م
بعثة الحج: وصول 300 قافلة تقل حجاج القرعة إلى مخيمات عرفة الحجاج على جبل عرفات - أرشيفية
مكة المكرمة ( أ ش أ )
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أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن ما يقرب من 300حافلة من أصل 508  حافلات تقل حجاج القرعة وصلت إلى مخيمات عرفة اليوم.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عمليات تفويج الحجاج المصريين من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات تتم على قدم وساق منذ صباح اليوم وتسير بشكل طبيعى .

وأوضح اللواء عمرو لطفى أنه تم الدفع بالحافلات التى تقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بمرافقة ضباط البعثة .

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لنقل المحجوزين بمستشفيات المملكة ضمن القافلة الطبية إلى مشعر عرفات.

 

 


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