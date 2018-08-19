"بعثة الحج" تطالب الحجاج المصريين توخى الحذر لسوء حالة الجو بالأراضى المقدسة

طالبت البعثة الطبية التابعة لبعثة الحج المصرية، الحجاج توخى الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية بالأراضى المقدسة، وارتداء كمامات الوجه بسبب العواصف الترابية فى بعض المناطق، وتساقط أمطار فى مناطق أخرى.

وواصلت البعثة المصرية تصعيد حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت 300 حافلة إلى المخيمات من أصل 508 حافلات، ولم تسجل غرفه العمليات أى أعطال في الحافلات، وساعد استخدام الـ" جى بى أس" فى وصول الحافلات بسهولة إلى الأماكن المخصصة لحجاج القرعة.

وأكد اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج التيسر على الحجاج والعمل على راحتهم بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.