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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:54 م
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بعثة الحج الرسمية لدبى تتأكد من جاهزية الخيام ومستلزماتها فى المشاعر المقدسة

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:32 م
بعثة الحج الرسمية لدبى تتأكد من جاهزية الخيام ومستلزماتها فى المشاعر المقدسة بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي
رسالة دبى ميرفت رشاد
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رسالة دبى - ميرفت رشاد
 
 
تتابع إدارة بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لسنة إشرافها الميدانى على الخيام والتأكد من توفر جميع مستلزماتها ذات العلاقة براحة وسلامة ضيوفها حجاج بيت الله الحرام، كما ضاعفت دروسها التوعوية وجلساتها المعرفية الفقهية لأعضائها كى تضمن حسن أدائهم للمناسك على أكمل وجه وذلك بتوجيهات مباشرة من  الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيبانى المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبى.

 

وأشاد مروان الشحى رئيس البعثة بالتعاون الكبير والتسهيلات التى قدمتها المملكة العربية السعودية ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة من أجل راحة الحجيج وتلك الخطط الميسرة التى تمكن الجميع من أداء الحج فى ضوء الضوابط الشرعية التى أمر بها النبى صلى الله عليه وسلم وعملها هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وأوصى بها الفقهاء يرحمهم الله تعالى.

 

وأكد الشحى على سلامة الحجيج واستعدادهم الروحى والبدنى للبدء بالمناسك، لاسيما أن حركتهم بدأت فى يوم التروية إلى منى استعدادا للوقوف بعرفة ثم لإكمال بقية المناسك وأن خيام البعثة مكتملة الجاهزية من تبريد ومنامة وطعام وشراب ومستلزمات وكوادر ومعدات طبية وفيها جميع متطلبات المكوث أو الإقامة أو المبيت طيلة أيام أداء المناسك وهذه الجاهزية تشمل منى وعرفة ومزدلفة.. قائلا:" أدعوالمولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها السعادة والأمن والسلام ويبارك فيها وفى شعبها ويحفظ قيادتنا الرشيدة المؤمنة وأن يوفقنا جميعا لطاعته كما أمر ويتقبل منا إنه سميع مجيب".

 

ومن جانبه، أكد هلال الفيلى إعلامى البعثة أن إدارة البعثة بعد انتهائها من أداء مناسك العمرة الجمعة وتنوع زياراتها للأماكن التاريخية بمكة فى ضوء برنامجها المعدّ مسبقا عمدت إلى الإشراف الميدانى والتأكد من جاهزية الخيام فى الأماكن المخصصة لبعثة حكومة دبى فى المشاعر المقدسة، لاسيما "منى وعرفة ومزدلفة" للوقوف على التجهيزات اللازمة لأداء المناسك على وجهها التام والتأكد ميدانيا من تكامل متطلبات الخيام وحسن إعدادها بمستلزماتها عند المرحلة الأولى من ابتداء المناسك الكبرى للحج.

 


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