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برينان يهاجم ترامب مجددا ويدعو الكونجرس لمنع سحب التراخيص الأمنية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:20 م
برينان يهاجم ترامب مجددا ويدعو الكونجرس لمنع سحب التراخيص الأمنية المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان
واشنطن (أ ف ب)
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دعا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان الأحد، الكونغرس إلى صد مساعى دونالد ترامب لسحب التصاريح الأمنية من مسؤولين آخرين فى الاستخبارات، مكررا وصفه أداء الرئيس الأمريكى بـ"الخيانة".

وكان ضباط سابقون كبار فى أجهزة الاستخبارات أعربوا عن دعمهم لبرينان الذى لم يلق دعما يذكر من النواب الجمهوريين، بعد أن ألغى ترامب تصريحه الأمنى الأسبوع الماضى ردا على ما اعتبره الرئيس "مزاعم مشينة لا أساس لها".

والجمعة الماضى أعلن ترامب أنه من المرجح إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولين ديموقراطيين آخرين حاليين وسابقين، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض أعد وثائق لإلغاء التصاريح الأمنية ما يعيد إلى الأذهان شبح "قائمة أعداء" كانت يدرج ضمنها فى الماضى معارضو الإدارة.

وفى بيان مشترك أصدروه السبت اعتبر مدراء سابقون لسى آى ايه أن "ما فعله الرئيس فى ما يتعلّق بجون برينان، لا علاقة له بمن يجب أو لا يجب أن يتمتع بتصريحات أمنية، وما هو إلا محاولة لخنق حرية التعبير".

وفى مقابلة مع شبكة "إن بى سي" التلفزيونية أكد برينان مجددا اتهامه لترامب بالخيانة قائلا "وصفت أداءه بالخيانة. أنا متمسك جدا بهذا الإدعاء". وتابع برينان "إنها مرحلة غير طبيعية، ما فعله ويفعله ترامب أعتبره مخالفة يجب وقفها".

 


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