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برلمانى عراقى: عودة أكثر من 500 أسرة نازحة إلى محافظة نينوى

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:30 م
برلمانى عراقى: عودة أكثر من 500 أسرة نازحة إلى محافظة نينوى البرلمان العراقى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالبرلمان السابق عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأحد، عودة أكثر من 500 عائلة نازحة إلى قرية الجغيفى فى قضاء البعاج ضمن المناطق الحدودية غربى المحافظة.

وقال الشمرى -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه تم تأمين المناطق الحدودية القريبة من قضاء البعاج بما ساهم بعودة أكثر من 500 عائلة نازحة إلى منازلها فى مجمع الجغيفى فى القضاء.

ولفت إلى أن القوات الأمنية استطاعت تأمين مناطق غرب نينوى الحدودية بما سمح بعودة النازحين إلى قراهم ليكونوا سندا للقوات الأمنية، مؤكدًا أن تأمين الموصل وعودة عوائلها معناه تأمين الحدود العراقية الشمالية بما يؤمن كل مناطق العراق ويبعد شبح اجتياح الجماعات الإرهابية للمحافظات كما حدث فى عام 2014.

فى سياق آخر، فجر عناصر من تنظيم "داعش" منزل رئيس المجلس البلدى لناحية الرياض بكركوك.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر أمنى قوله "إن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فجروا منزل أحمد زيدان العجاج الفرحان رئيس المجلس البلدى لناحية الرياض، الواقع فى قرية زيدان، بعبوات ناسفة".

وأضاف المصدر "أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات لأن المنزل كان فارغًا عند تفجيره".

 

 


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